Haberler Yaşam Videoları İzmir’de ehliyetsiz gencin kullandığı araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir’de ehliyetsiz gencin kullandığı araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir’de ehliyetsiz gencin kullandığı araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
18.11.2022 08:27

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:01
Muğla'da 4.1 şiddetinde deprem
Yaşam 01:34
İstanbul’da trafik yoğunluğu...
Yaşam 02:55
Bıçak çekip telefonunu gasp...
Yaşam 02:40
Yolcu treni ile otomobil...
Yaşam 02:18
Aralarında köy muhtarının da...
Yaşam 01:01
Kars'ın Sarıkamış ilçesi...
Yaşam 00:52
Fuhuş operasyonunda fuhşun...
Yaşam 01:21
Dinlendiği kamyonunda cansız...
Yaşam 03:13
Otomobilin hayalet...
Yaşam 02:14
Arkadaşı ile konuşurken...
Yaşam 00:07
İstikcal Caddesi'nde yaşanan...
Yaşam 00:19
Yolun karşısına geçmek isteyen...

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde 16 yaşındaki gencin kullandığı otomobil direğe çarparak takla attı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, saat 01.00 sıralarında Güzelbahçe ilçesi, İstikbal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, E.E. idaresindeki 35 SGH 45 plakalı otomobil, 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilde sıkışan sürücü ve yolcu konumunda bulunan O.A. (16) ile Bulut İhtiyar’ı (16) itfaiye ekipleri kurtardı. Ambulanslara alınan yaralılar Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Bulut İhtiyar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA