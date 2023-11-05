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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023, 17:49 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2023, 18:14

İzmir'de 5 gündür kayıp olan adam su kanalında ölü bulundu!

İzmir'in Foça ilçesinde, 5 gündür kayıp olan ve arama kurtarma çalışması başlatılan 64 yaşındaki adam, su kanalında ölü olarak bulundu.

Bağarası Hacı Veli Mahallesi'nde yaşayan evli, 2 çocuk babası Salim Tıkansak, 31 Ekim günü öğleden sonra evden çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Telefona cevap vermeyen Tıkansak'ı kendi çabaları ile arayan yakınları, sonuç alamayınca durumu jandarmaya bildirip, kayıp başvurusunda bulundu.

Su kanalı içinde ölü olarak bulundu

Bugün saat 12.00'de yaklaşık 60 kişilik bir ekiple başlayan arama çalışmaları kısa süre içinde tamamlandı. Baz istasyonu sinyal verilerine göre tespit edilen bölgede, Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çöl (İz takip) ve Pelte (Kadavra) isimli köpeklerin de katıldığı aramada Tıkansak, evine yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunan yol kenarındaki su kanalının içinde ölü olarak bulundu.

Arama kurtarma çalışmalarına katılan Mahalle Afet Kurtarma Ekip sorumlusu Canan Limnili, "5 günden beri kayıp olan Salim Tıkansak isimli vatandaşımızın arama çalışmaları devam ediyordu. Bugün jandarma, AFAD ile koordineli olarak çalışmalara katıldık. Toplu halde yaptığımız araştırmalar sonucunda jandarma ve JASAT'a ait olan Çöl ve Pelte isimli köpeklerin yönlendirmesiyle, kayıp olan kişiyi su kanalının içinde ölü olarak bulduk" dedi.
Olay yeri inceleme ve ambulans ekiplerinin gelmesinin ardından olayla ilgili savcılık soruşturması başlatıldı. Ölen adamın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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