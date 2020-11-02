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İzmir Sığacık'ta tsunaminin en acı videosu! Deprem sonrası yükselen suyu görüntülerken babaannesinin cesediyle karşılaştı

İzmir Sığacık'ta tsunaminin en acı videosu! Deprem sonrası yükselen suyu görüntülerken babaannesinin cesediyle karşılaştı
02.11.2020 12:02

İzmir'in Seferihisar İlçesi Sığacık mahallesinde oluşan tsunamide hayatını kaybeden Fatma Erçetin'in suda sürüklendiği görüntüler yürekleri dağladı. O esnada yükselen suyu cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen torunu Yaşar Ercetin ise kamera acısını değiştirdiğinde babaannesinin suda yüzdüğünü gördü. Bir anda paniğe kapılan Erçetin babaannesini sudan çıkardı. Feryat içinde babaannesina sarılan genç öldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu. İşte tsunaminin en acı videosu...


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