İzmir'de dehşet! Kayıp Mihriban toprağa gömülü halde ölü bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde 29 Aralık'tan bu yana haber alınamayan 25 yaşındaki Mihriban Yılmaz'dan acı haber geldi. Genç kızın sadece kaybolmadığı, korkunç bir cinayete kurban gittiği belirlendi. İşte kan donduran olayın detayları...

Kayıp İhbarıyla Başlayan Arama Çalışması

Bornova Ümit Mahallesi'nde yaşayan Mihriban Yılmaz'dan haber alamayan ailesi, 29 Aralık 2025 tarihinde emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Asayiş Şube ekipleri, genç kızı bulmak için İzmir genelinde geniş çaplı bir operasyon başlattı. Saha çalışmaları ve teknik takip sonucunda, olayın sıradan bir kayıp vakası değil, bir cinayet olduğu yönünde güçlü delillere ulaşıldı.

10 Gün Boyunca Alıkonulup İşkence Yapıldı

Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mihriban Yılmaz'ın Fatih İnan (26) tarafından kaçırıldığını tespit etti. İddiaya göre genç kız, zanlı tarafından 10 gün boyunca bir yerde kilitli tutuldu. Bu süre zarfında ağır darp ve işkenceye maruz kalan Yılmaz'ın yüzünün tanınmaz hale geldiği öne sürüldü.

Cansız Bedeni Gömüldüğü Yerden Çıkarıldı

Gözaltına alınan 5 şüpheliden biri olan katil zanlısı Fatih İnan, polisteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Mihriban Yılmaz'ı boğarak öldürdüğünü söyleyen zanlı, cesedi gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Yapılan kazı çalışmasında talihsiz kızın cansız bedenine ulaşıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Mihriban'ın cenazesi gözyaşları arasında ailesine teslim edildi.

Son Anları Güvenlik Kamerasında

Cinayete dair en sarsıcı detaylardan biri ise güvenlik kamerası görüntüleri oldu. Mihriban Yılmaz'ın kaybolmadan hemen önce, ölüme yürüdüğü son anlar bir iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde genç kızın son kez sokakta yürüdüğü görülüyor.

Katil Zanlısı Tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı Fatih İnan, çıkarıldığı mahkemece "Kasten Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler R.Ç., R.Ç., H.İ. ve Ö.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.