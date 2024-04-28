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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024, 18:04 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2024, 18:04

İZLE I Ümraniye’de kaldırıma çıkan İETT otobüsü iş yerine daldı!

Ümraniye’de seyir halinde olan İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi üzerine cadde üzerinde bulunan iş yerine daldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Ümraniye Hoca Nasrettin Caddesi üzerinde 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hoca Nasrettin Caddesi Kadıköy istikametinde seyir halinde olan 34 HO 2881 plakalı servis dışı olan ve içerisinde yolcu bulunmayan İETT otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda kaldırıma çıktı. Otobüs, kaldırımda bulunan yol tabelasını ve ağaçları devirdi. Duramayan otobüs, ardından iş yeri tentesini yıkarak işyerine daldı.

Kazada şans eseri can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi. Otobüs, trafik ekiplerinin işlemlerinin ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kaza nedeniyle iş yerinde maddi hasar oluştu. Kaza anında iş yeri bahçesinde çalışan kimsenin olmaması ise felaketi önledi.

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