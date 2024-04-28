Küçükçekmece Menekşe'de İBB'nin çalışması sırasında oluşan su dolu çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki minik Edanur'dan geriye acılı annesinin feryat dolu gözyaşları kaldı. Cezaevinden izinli çıkan ve soluğu Adli Tıp Kurumu'nda alan acılı anne Nurcan Gezer, "Çocuğumu Edirne cezaevinde yanıma almak istedim ancak izin vermediler. Cenazeyi alabilmemiz için DNA testi istiyorlar. Bir an önce kızımın cenazesini almak istiyorum" dedi. Minik Edanur'u su birikintisinden çıkartan dayı Selçuk Yaşar ise "Ailesi perişan durumda. Cenazeye kaldıramıyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan elim olayın yaşandığı nokta A Haber tarafından görüntülendi. Edanur'un can vermeden önce oturduğu piknik sofrası ve etrafa dağılan eşyalar yürek burktu.