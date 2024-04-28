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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024, 14:12 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2024, 14:12

İBB çukurunda hayatını kaybeden minik Edanur'un acılı annesi konuştu

Küçükçekmece Menekşe'de İBB'nin çalışması sırasında oluşan su dolu çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki minik Edanur'dan geriye acılı annesinin feryat dolu gözyaşları kaldı. Cezaevinden izinli çıkan ve soluğu Adli Tıp Kurumu'nda alan acılı anne Nurcan Gezer, "Çocuğumu Edirne cezaevinde yanıma almak istedim ancak izin vermediler. Cenazeyi alabilmemiz için DNA testi istiyorlar. Bir an önce kızımın cenazesini almak istiyorum" dedi. Minik Edanur'u su birikintisinden çıkartan dayı Selçuk Yaşar ise "Ailesi perişan durumda. Cenazeye kaldıramıyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan elim olayın yaşandığı nokta A Haber tarafından görüntülendi. Edanur'un can vermeden önce oturduğu piknik sofrası ve etrafa dağılan eşyalar yürek burktu.

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