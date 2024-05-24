SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024, 23:27 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024, 23:27

İZLE I Trabzon'da acı olay! Motosikletin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Trabzon'da, yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı 5 yaşındaki Ceylin Erkan, yaşamını yitirdi. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 19 Mayıs günü öğle saatlerinde Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Ceylin Erkan'a, O.K. yönetimindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havalanıp, yola savrulan küçük çocuk, ağır yaralandı. Ceylin, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Hastanesine kaldırarak, tedaviye alındı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü O.K. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

SIRADAKİ VİDEO
İZLE I Başakşehir'de derneğe silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var
24.05.2024Cuma
İZLE I Bolu’da şimşekler geceyi aydınlattı!
24.05.2024Cuma
İZLE I Hatay'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
24.05.2024Cuma
İZLE I Marmaris’te bir şahıs kendi araçlarını ve evini ateşe verdi! İşte o anlar...
24.05.2024Cuma
İZLE I Samsun'da vahşet: 2 çocuk annesi kadın boğazı kesilerek öldürüldü
24.05.2024Cuma
Bunlar da Var
ÖZEL I ZTK şampiyonu Beşiktaş! Salih Uçan ve Cenk Tosun duygularını takvim.com.tr ile paylaştı 00:20
Salih Uçan ve Cenk Tosun duygularını takvim.com.tr ile paylaştı!
24.05.2024Cuma
Kızılcık Şerbeti’nin makyözü Esra Okumuş, Müjde Uzman’ı böyle ti’ye aldı 00:41
Kızılcık Şerbeti'nin makyözü Esra Okumuş, Müjde Uzman'ı böyle ti'ye aldı
24.05.2024Cuma
Yeşilçam’ın efsanesi Gülşen Bubikoğlu’nun gözünden sakındığı kızı bakın kim? 01:22
Gözünden sakındığı kızı bakın kim!
24.05.2024Cuma
Sivas İmranlı kaza haberi: Kamyonet otomobil ile çarpıştı; 2 ölü, 2 yaralı! 01:01
İmranlı'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı!
24.05.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA