PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024, 23:38 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2024, 23:38

İZLE I Sakarya'da büyük vicdansızlık! Kediye apartmanda sopayla saldırdı anı kamerada

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kediye sopayla vuran şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. İşte detaylar...

Pamukova ilçesinde yaşanan kedinin saldırmasına sopayla karşılık veren şahıs, komşusunun ihbarı üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, şahsın kediye sopayla vurması, kedinin şahsa saldırması ve şahsın evine girerek kapıyı kapatması yer alıyor.

Sakarya Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformlarında, ilimiz Pamukova ilçesinde bir kişinin kediye kötü muamelede bulunduğuna dair görüntüler paylaşılmış olup, ilimiz Pamukova çekildiği anlaşılan olayla ilgili olarak kedinin sahibinin şikayeti üzerine görüntüde yer alan kişi Pamukova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmış ve olaya ilişkin adli tahkikata başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

SIRADAKİ VİDEO
İZLE I Otobüs şoförü ile vatandaşın kavgası kamerada!
07.06.2024Cuma
İZLE I Sivas'ta üniversite kampüsüne yıldırım düşme anı kamerada!
07.06.2024Cuma
İZLE I Tokat'ta polis memuruna yumruklu saldırı kamerada!
07.06.2024Cuma
İZLE I Uluslararası 'uyuşturucu' kaçakçısı Orhan Ünğan İstanbul’da yakalandı!
07.06.2024Cuma
İZLE I Sır ölüm! Malatya’da infaz koruma memuru evinde ölü bulundu
07.06.2024Cuma
Bunlar da Var
Alişan’dan yeğeni Eyşan’a sürpriz: İşte öyle bir amca! 00:23
Alişan'dan yeğeni Eyşan'a sürpriz!
07.06.2024Cuma
Kutu Bebek’i Ebrar Demirbilek’in son haline bakın! Gören şaştı kaldı: Koca kız olmuş 00:14
Kutu Bebek'i Ebrar Demirbilek'in son haline bakın!
07.06.2024Cuma
Vaziyeti bitik hali perişan! FETÖ’den ’yeni’ Gülen videosu 00:45
Vaziyeti bitik hali perişan! FETÖ'den 'yeni' Gülen videosu
07.06.2024Cuma
Ceyda Düvenci yeni aşkı Güçlü Mete ile el ele gecelerde yakalandı! İşte o görüntüler 00:13
Ceyda Düvenci yeni aşkı Güçlü Mete ile el ele gecelerde yakalandı
07.06.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA