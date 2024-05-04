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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024, 22:12 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2024, 22:12

İZLE I Konya’da duşakabinin camı patladı: 2 kardeş yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde banyodaki duşa kabin camının patlaması sonucu yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay, akşam saatlerinde Beyşehir ilçe merkezinde bir adreste yaşandı. Babası tarafından berberde tıraş olduktan sonra evlerine götürülerek banyo yaptırılmak istenilen 11 ve 8 yaşlarındaki iki kardeş, iddiaya göre, banyodaki duşa kabinin camlarının patlayarak parçalarının etrafa savrulması sonucu yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan cam parçalarının isabet etmesiyle hafif şekilde yaralandığı belirtilen iki erkek kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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