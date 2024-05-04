PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024, 22:07 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2024, 22:07

İZLE I Sarıyer’de 'drift' atan sürücüye ceza yağdı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 29 Nisan günü bir şahsın drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ilişkin görüntünün paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerde Sarıyer Zekeriya Yolu üzerinde aracıyla drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen araç sürücüsünün C.Ö.T. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Yakalanan araç sürücüsüne yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 32 bin 233 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü C.Ö.T.’nün sürücü belgesi ise 60 gün süre ile geçici olarak geri alındı.

SIRADAKİ VİDEO
Sakarya’da aracına malzeme yüklerken silahlı saldırıya uğradı!
04.05.2024Cumartesi
İZLE I Antalya'da köpeklerden kaçarken otomobil çarptı! İşte o anlar...
04.05.2024Cumartesi
Ankara'da şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen son yolculuğuna uğurlandı!
04.05.2024Cumartesi
İZLE I Meteoroloji'den 15 il için "sarı kod" uyarısı!
04.05.2024Cumartesi
İZLE I Cenaze yolunda feci kaza! Otomobil şarampole uçtu: 3 kadın ağır yaralı
04.05.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Beylikdüzü’nde Balık Hali’nde silahlı kavga kamerada: 3 yaralı 00:41
Beylikdüzü’nde Balık Hali’nde silahlı kavga kamerada
05.05.2024Pazar
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun son görüntüleri ortaya çıktı! 00:10
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun son görüntüleri ortaya çıktı!
05.05.2024Pazar
Sivas’ta feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil Kızılırmak’a uçtu 3 kişi yaralandı 05:47
Kontrolden çıkan otomobil Kızılırmak’a uçtu
05.05.2024Pazar
Bingöl’de feci kaza! Yola fırlayan başıboş at ölüm getirdi 00:35
Bingöl'de feci kaza!
05.05.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA