İZLE I Gaziantep'teki 16 yıllık sırrın altından 'vahşet' çıktı!

Gaziantep'te 16 yıldır kayıp olarak aranan Erdal Öztürk'ün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polis ekipleri, Erdal Öztürk'ün kaybından kısa süre sonra evlendirilen dini nikahlı eski eşten şüphelendi ve kadının akrabalarını takibe aldı. Cinayeti itiraf eden şüphelilerin Erdal Öztürk'ün parçalandıktan sonra lastikle yaktıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili Erdal Öztürk'ün kayınbabası Hanifi Yılgın, kayınbiraderleri Orhan ve Mehmet Hanifi Yılgın ile bacanağı Resul Yılgın'ı gözaltına aldı.

2008'DE KAYBOLDU BİR DAHA İZİNE ULAŞILAMADI

Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Karahüyük Mahallesi'nde dini nikahlı eşiyle yaşayan 23 yaşındaki Erdal Öztürk, 2008 yılında bir anda ortadan kayboldu. Bir süre sonra Erdal Öztürk'ün ailesi karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yıllar içinde Erdal Öztürk'ün izine rastlamayan Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dosyayı 2023 yılında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine devretti.

1 YIL BOYUNCA TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

Konuyla ilgili görevlendirilen özel ekip, dini nikahlı eşinin akrabalarını 1 yıl boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Polis, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 zanlıyı bir süre önce gözaltına aldı. Yapılan çapraz sorgularda 4 zanlı Erdal Öztürk'ü öldürüp gömdüklerini itiraf etti. Cinayeti itiraf eden şüphelilerin Erdal Öztürk'ü parçalayarak lastikle yaktıkları ve gömdükleri ortaya çıktı. Olayla ilgili 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CESET PARÇALARI YAPILAN KAZIDA BULUNDU

Zanlıların ifadeleri doğrultusunda polis ekipleri Şehitkamil ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde boş arazide 2 gün kazı yapıldı. Ekipler, iş makineleri ile yaptıkları kazıda yaklaşık 6 metre derinlikte yanmış lastik parçaları ile bir cesede ait kemikler buldu.

"KAYIP KARDEŞİMİN VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİK"

Kayıp bildikleri kardeşlerinin cinayete kurban gittiğini 16 yıl sonra öğrendiklerini söyleyen ağabey Coşkun Öztürk (44), "2008 yılında kardeşim Erdal Öztürk bir anda kayboldu. O tarihten bugüne kadar aradık ama sonuç alamadık. Yaklaşık bir hafta önce de emniyetin çalışmaları sonucu olayın cinayet olduğu ortaya çıkarıldı. Kardeşimi kayınbabası, 2 kayınbiraderleri ve bacanakları iş yerlerinde öldürdükten sonra gömmüşler. Hatta edindiğimiz bilgiye göre kafasına ateş etmişler, boğazını kesmişler, ellerini kesmişler ve yakarak cesedi gömmüşler. Aile olarak çok acılıyız, en ağır cezayı almalarını istiyoruz" dedi.

"ZANLILAR AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLE YARGILANACAK"

Aile avukatı Önder Alkurt ise yaşanan vahşete ve vahşetin 16 yıl sonra ortaya çıkarılmasına vurgu yaparak zanlıların ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacaklarını ifade ederek, "Vahşice bir cinayet var. Maktul öldürülmeden önce yakılmış ve 6 metre yer eşildikten sonra kendilerinin iş yerinde gömülmüş. Şu anda ceset diye sadece bir poşet kemik toplanabildi. Burada TCK 82 denilen cinayetin nitelikli hallerinin bütün şartları oluşuyor. Bu da Türk Ceza Kanunu'nunda ağırlaştırılmış müebbettir. Zanlıların hepsi bu ceza ile yargılanacaklar" diye konuştu.

Cinayeti işlediklerini itiraf eden 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

