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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024, 20:47 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2024, 20:47

İZLE I Anneler Günü'nde kızıyla geçmeye çıkan kadına otomobil çarptı İşte o anlar...

Edirne’de Anneler Günü'nü kutlamak için annesiyle gezmeye çıkan genç kız ve annesine bir araç çarptı. Ağır yaralanan anne hastaneye kaldırılırken, genç kız gözyaşlarına boğuldu. İşte o anlar...

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda yaya geçidi olmayan noktada karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne ve kızına, Tufan İ.'nin kullandığı 22 ADH 691 plakalı otomobil çarptı. Yol kenarındaki mezarlık duvarına çarparak durabilen otomobilin sürücüsü, aracı olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı.

Annesinin kanlar içinde yerde yattığını gören genç kız ise korku dolu anlar yaşadı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan sürücü Tufan İ. ise, bir süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gözyaşlarına hakim olamayan genç kız, "Keşke dışarı çıkarmasaydım, ısrar etmeseydim annem" diyerek feryat etti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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