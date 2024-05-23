Türk siyasetindeki yumuşama ve normalleşme süreci, kan, kaos ve huzursuzluktan beslenen terör örgütü PKK'yı oldukça gerdi.



Kandil'deki elebaşları sıraya girip siyasette pozitif eğilime giren iklimi sabote edeceklerini ilan etti.









ELEBAŞLARI SIRAYA GİRDİ



PKK elebaşı Helin Ümit, mayıs ayının başlarında "Savaş sürdükçe siyasette yumuşama olmaz" tehdidini savurdu.









14 Mayıs'ta konuşan Kandil sapığı Duran Kalkan ise "CHP herkesi uzlaşmaya çekerse oradan faşizm çıkar. Ciddi bir şey göremedik. Ama böyle uzun uzadıya da şey etmeyiz. Bu kredi biter" sözleriyle açık açık süreci dinamitleyeceklerinin sinyalini verdi. CHP'ye 'kendinizi yenileyin, sorumluluk alın' diye seslenen Kalkan, "Böyle olursa iyi olur" ifadelerini kullandı.







Helin Ümit ve Duran Kalkan'dan sonra sahneye bir başka teröristbaşı Bese Hozat çıktı.

PKK'DA 'YUMUŞAMA' HAZIMSIZLIĞI: "DURUM VAHİM"



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'yi ziyareti Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da CHP'ye yapmayı planladığı iade-i ziyaretten rahatsız olan Hozat, "Gerçekten Türkiye toplumunun da Türkiye muhalefetinin de herkesin silkinmesi lazım. Durum vahim. O yüzden yapılacak şey mücadeledir. Birleşik mücadeledir. Çok güçlü bir demokrasi mücadelesidir. Toplumsal mücadeledir" diyerek kaos ve kutuplaştırma çağrısı yaptı.







"BU NASIL BİR SİYASETTİR, NASIL BİR MUHALEFETTİR?"



Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası milli politikaları destekleyeceğini söylemesi de PKK elebaşında hazımsızlık yaptı.



Hozat, "Bütün Kürtleri düşmanlaştıran, ötekileştiren politikaya karşı çıkacağım ben diyeceksin ama diğer taraftan da diyeceksin ki işte ben iktidarı yüzde 85 destekleyeceğim, bilmem neyi destekleyeceğim, milli politika olan her şeyi destekleyeceğim. Bu iktidarın milli politikası Kürt soykırımıdır yani. Kürt düşmanlığıdır. Normalleşme Özgür Özel Avrupa'ya gittiğinde dışişlerinin Özgür Özel'e brifing vermesi değildir. Bu nasıl bir siyasettir, nasıl bir muhalefettir? Bu anlamda herkesin gerçeği görüp mücadele etmesi gerekiyor" sözleriyle veryansın etti.





"YUMUŞAMA BEKLENTİSİNE GİRENLERE ŞAŞIRIYORUZ"



Kandil'deki ininden süreci zehirleyen söylemlerini sürdüren Bese Hozat, "Yumuşama beklentisine girenlere şaşırıyoruz; halkı boş beklentilere sokuyorlar" dedi.

