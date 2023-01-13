Haberler Yaşam Videoları İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısı şüphelilerinden Hazni Gölge tutuklandı

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısı şüphelilerinden Hazni Gölge tutuklandı

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısı şüphelilerinden Hazni Gölge tutuklandı
13.01.2023 19:40

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:11
Aşırı süratli araç,...
Yaşam 00:14
Seyir halindeki su tankeri...
Yaşam 03:20
Ayıların dron ile imtihanı!...
Yaşam 03:58
62 yaşında hayatını kaybeden...
Yaşam 03:32
Öldürülen kardeşinin...
Yaşam 01:30
Burdur’da şiddetli yağış!...
Yaşam 02:48
Diyarbakır'da silahlı kavga!
Yaşam 00:47
İstanbul Bağcılar'da iş...
Yaşam 02:32
Kuryeden muhteşem piyano...
Yaşam 01:27
Ümraniye'de İETT otobüsü ile...
Yaşam 03:32
Husumetli grupların silahlı...
Yaşam 03:20
"Dur" ihtarına uymayan...

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım günü 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısı şüphelilerinden Bilal Hasan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden Hazni Gölge'nin Bulgaristan Svilengrad'ta bulunan bir otelde kaldığı tespit edilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı, Bulgaristan İnterpol'undan Hazni Gölge'nin yakalanması talep edilmesinin ardından Bulgaristan polisi Gölge'yi yakalayarak Kapıkule sınır kapısında Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etmişti. Bomba kullanarak, tasarlayıp adam öldürme gibi 8 ayrı suçtan aranan, PKK terör örgütü üyesi Hazni Gölge İstanbul'a getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gölge, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA