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İstanbul'da yangın paniği! Hatalı park müdahaleyi engelledi

İstanbul'da yangın paniği! Hatalı park müdahaleyi engelledi
17.01.2021 06:18
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İstanbul Avcılar'da gece saatlerinde yangın çıktı. 4 katlı binada çıkan yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri, sokaktaki hatalı park nedeniyle binaya ulaşmakta zorlandı.


Avcılar'da sokağa çıkma kısıtlaması sürerken bir binanın çatı katında mangalda et pişirilirken çıkan yangında çatı tutuştu. İtfaiye ekipleri kısa sürede mahalleye ulaşırken sokaktaki araçların hatalı ve gelişi güzel park edilmesi nedeniyle görevliler binanın önüne ulaşmakta zorlandı.

MANGAL YANGINA NEDEN OLDU
Ambarlı Mahallesi'ndeki Aşık Veysel Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın üst katında oturan Suriyeli oldukları belirtilen bir ailenin fertleri saat 20.00 sıralarında mangalda et pişirmeye başladı. Kısa süre sonra alev alan mangaldan sıçrayan kıvılcımlar çatının tutuşmasına neden oldu. Binanın çatısı kısa sürede alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine itfaiye araçları kısa sürede mahalleye ulaşırken ekipler otomobil ve hafif ticari araçların gelişi güzel park edilmesi nedeniyle ilerleyeeyip dönüş yapmakta zorlandı. İtfaiye araçlarının sirenleri çalınarak bu otomobillerin sürücülerinin gelerek yolu açması düşünüldü.

İTFAİYE EKİPLERİNE HATALI PARK ENGELİ
Alevler giderek tüm çatıyı kaplamaya başlarken sürücülerin bir türlü gelmediğini gören çevrede oturanlar otomobil ve hafif ticari araçları kaldırarak kenara çekmeye çalıştı. Gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri de plakalardan araç sürücülerine ulaşmak istedi. Araçların insan gücü ile kaldırılarak kenara alınmasından sonra itfaiye araçları binaya ulaşarak yangını kısa sürede söndürdü. Bu arada sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen evlerinden çıkan vatandaşların olanları izlemeye ve cep telefonları ile görüntülemeye çalıştığı görüldü.

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