Haberler Video Yaşam Videoları Malatya'daki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı! Önce eşini sonra kendini...

Malatya'daki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı! Önce eşini sonra kendini...

Malatya'daki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı! Önce eşini sonra kendini...
17.01.2021 10:13
Ana Sayfa 01:24
Bakan Koca'dan aşı videosu
Ana Sayfa 01:25
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 03:37
İstanbul beyaza büründü
Ana Sayfa 02:16
Cumhuriyet tarihinin en büyük...
Ana Sayfa 01:16
Kumarcılar fena yakalandı
Ana Sayfa 03:28
Sahte avukattan 210 bin...
Ana Sayfa 00:33
Ölüme giden çiftin son anları
Ana Sayfa 00:30
Katliam gibi kaza güvenlik...
Ana Sayfa 03:16
Sobayı benzinle tutuşturmak...
Ana Sayfa 04:44
Antalya'da katliam gibi kaza
Ana Sayfa 09:09
Pendik’te gece yarısı vahşet:...
Ana Sayfa 01:06
Aliyev'den zafer çayı

Malatya'da dün akşam saatlerinde yaşanan aile kavgasına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Evde inceleme yapan ekipler 46 yaşındaki adamın önce eşini ardından kendisini bıçakladığını tespit etti. Hastaneye kaldırılan karı koca hayatlarını kaybetti.


Malatya'da aile kavgasında yaralandıktan sonra kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybeden karı koca olayında detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen aile kavgasında imam nikahlı olarak yaşadıkları belirtilen Hüseyin Ördek (46) ile Nergiz Beyaz (39) arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü olayda ağır yaralanan çift kaldırıldıkları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatlarını kaybetti.

İlk belirlemelere göre çiftin karşılıklı birbirini yaraladığı değerlendirilirken polis ekiplerince yapılan incelemelerde Hüseyin Ördek'in önce eşi Nergiz Beyaz'ı ardından da aynı bıçakla kendini yaraladığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

Yaşam Videoları