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İstanbul'da trafik yoğunluğu kar yağışıyla birlikte yüzde 71'e ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu kar yağışıyla birlikte yüzde 71'e ulaştı
21.01.2022 17:40

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İstanbul’da beklenen kar yağışı Silivri'den giriş yaparken, mega kentte yağmur da etkili olmaya başladı. Yağıştan dolayı trafikte yoğunluk yüzde 71'e çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AKOM’dan İstanbul için kar yağışı uyarıları arka arkaya geldi. İstanbul'a kar yağışı Silivri'de etkisini göstermeye başlarken, İstanbul’da özellikle akşam saatlerinde beklenen kar yağışı öncesinde şiddetli yağmur da etkili oldu. Bir anda etkisi gösteren yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmurdan kaçanlar ıslanmamak için toplu taşıma istasyonlarına sığındı. Yağmurun ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bırakması bekleniyor. Öte yandan şiddetli yağmur beraberinde yoğun trafiği de getirdi. İBB trafik veri sistemine göre trafik yoğunluğu saat 15.30 itibariyle yüzde 71’e ulaştı.

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