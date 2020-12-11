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İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza
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İstanbul Kağıthane'de sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kamyonet yola devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.


Kağıthane'de sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin kasası yola devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken trafikte yoğunluk oluştu.

Kaza, Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Gıda maddesi yüklü kamyonetin kasası, sürücüsü Ali Yılmaz'ın virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kamyon ile kasa birbirinden ayrıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken yolun bir şeridi trafiğe kapandı. Yola devrilen kamyonet kasasındaki malların boşaltılması için başka kamyon çağrıldı. Kasadaki malların alınmasından sonra yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafikte yoğunluk oluştu.

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