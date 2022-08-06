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İstanbul'da şüpheli ölüm! Savcı bizzat inceledi

İstanbul'da şüpheli ölüm! Savcı bizzat inceledi
06.08.2022 07:25

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Son dakika haberine göre İstanbul Maltepe'de bir apartman dairesinde erkek cesedi bulundu. Ölen kişinin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, ölümü şüpheli bulan nöbetçi savcı olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yaşam Videoları

Maltepe'de bir apartman dairesinde erkek cesedi bulundu. Yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Olay saat 23:30 sıralarında Maltepe Altıntepe Mahallesi Emin Ali Paşa Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daire içerisinde hareketsiz yattığını gören kişinin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezime bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulan nöbetçi savcı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ölen kişinin cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Cenaze tabutla araca yüklenirken yakınları sinir krizi geçirdi. Kederli aileyi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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