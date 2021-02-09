İstanbul'da milyonluk soygun! Saniye saniye kaydedildi

İstanbul Fatih'te yüzleri maskeli 3 hırsız, bir dükkanın bodrum katına girerek kasanın içinde bulunan yaklaşık 1 milyon TL'yi çalıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Fatih'te yüzleri maskeli ve kimliği belirsiz 3 hırsız, bir şarküterinin bodrum katında bulunan deponun duvarını delerek içeri girdi. Depoya giren hırsızlar, şarküterinin ofisindeki kasadan yaklaşık 1 milyon TL çaldı. Hırsızlar kasada 5 TL bırakarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu geçtiğimiz pazar günü saat 19.45 sıralarında Kucamustafapaşa Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bulunan bir şarküteride meydana geldi. İddialara göre dükkanın arka kısmına gelen yüzleri maskeli kimliği belirsiz 2 kişi şarküterinin bitişiğindeki binadan içeri girdi. Hırsızlar binanın merdivenlerinden aşağı inerek, bodrum kattaki duvarı delip dükkanın depo kısmına girdi. Hırsızlar, daha sonra aynı katta bulunan ofise yöneldi. Ofiste bulunan kasayı yanlarında getirdikleri aletlerle yaklaşık bir saat süren çabanın ardından açan hırsızlar, kasada bulunan 1 milyona yakın Türk lirasını alıp kasaya da 5 TL bırakıp kayıplara karıştı. Sabah dükkanını açmaya gelen iş yeri çalışanları gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. İşyeri sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri incelemelerinin ardından kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızların şarküteriye gelme anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 hırsızın binaya gelişleri ve 1 şüphelinin dükkanın ofisine girdikten sonra kamerayı çevirdiği görülüyor. Hırsızların parayı çaldıktan sonra dışarı çıktığı ve maskeli başka bir kişinin motosikletle diğer iki kişiyi aldığı anlar saniye saniye kameraya yansıyor.

"PARAYI BİR GÜN BURADA TUTTUK, BAŞIMIZA BÖYLE İŞ GELDİ"

İş yeri yöneticisi, "Pazar günü sokağa çıkma yasağının olduğu gün biz dükkanı 17.00'de kapattıktan sonra saat 20.00 gibi yan binanın merdiveninden bodrum katına inip duvarı patlatıyorlar. 3 kişiler, 1 kişi motorla dışarıda bekliyor. Daha sonra kasanın bulunduğu ofise girip kamerayı ters çeviriyorlar. Bir saat kadar içeride uğraşıp kasayı patlatıyorlar. Yaklaşık 1 milyon TL'yi alıyorlar. 6 iş yerinin parası vardı burada. Normalde burada parayı tutmuyoruz. Bir gün tuttuk başımıza böyle bir iş geldi. Polise haber verdik. Onlarda geldi inceleme yaptı" dedi.