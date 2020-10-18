İstanbul'da koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Şişli'de dansözlü eğlence!

Dünya koronavirüs ile savaşırken İstanbul Şişli'den şoke eden görüntüler geldi. Türkiye'de vaka artışı sürerken Şişli'de bir eğlence mekanında koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Onlarca kişi sosyal mesafe kuralını unutup dansöz eşliğinde göbek atıp halay çektiler. Şoke eden görüntüleri sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmediler.

Şişli'de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayanlar sosyal mesafe kurallarını unutup dansöz eşliğinde göbek atıp halay çekti. O anlar kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler, Cuma akşamı Şişli, Fulya Mahallesi'nde bulunan eğlence mekanında kaydedildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yapılan onlarca uyarıya kulak tıkayan bir grup eğlence mekanında doyasıya eğlendi. Dansözün de sahne aldığı gecede buradakiler, göbek atıp halay çekti.

Maske takan tek kişinin olmadığı gruptakiler sosyal mesafeyi de hiçe saydı. Koronavirüse davetiye çıkaran dansözlü eğlenceyi, gruptakilerden biri telefonu ile kaydetti.

Bu anlara ait görüntüler sosyal medya platformlarında da yayınlandı.