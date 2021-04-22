RAMAZAN İMSAKİYE
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İstanbul'da iki tır kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

İstanbul'da iki tır kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var
22.04.2021 13:45
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Sabah saatlerinde İstanbul Hadımköy'de iki tır kafa kafaya çarpıştı. Yan yatan tırın yabancı uyruklu sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Hadımköy'de iki TIR'ın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yan yatan TIR'ın yabancı uyruklu sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Hadımköy Abdülezelpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Kaya yönetimindeki 07 FOG 01 plakalı TIR sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen yabancı uyruklu Bobirjon Ergashev kontrolündeki TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yabancı uyruklu şoförün kontrolündeki TIR yan yatarak yoldan çıktı. Ergashev TIR'ın içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri şoförü kısa süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarttı. Yaralı 2 şoför Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yabancı uyruklu sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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