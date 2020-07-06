İstanbul'da içler acısı görüntü: İBB’nin "3 hafta içerisinde düzelecek" dediği Haliç, daha da siyaha büründü

06.07.2020 16:01

Son dakika haberi... İstanbul'dan yeni gelen görüntüler, adeta iç sızlatır nitelikte. Mavi sularının siyaha bürünmüş hali daha önce görüntülenerek bir anda Türkiye'nin gündemine gelen Haliç, günler sonra yeniden görüntülendi. Yeni çekilen görüntülerde Haliç'in mavi sularının daha da siyaha büründüğü görüldü. İBB yetkilileri ise durumun yağmur sularından ve 'alg'lerden oluştuğunu iddia ederek 3 hafta içerisinde normale döneceğini belirtmişti. Aradan 3 hafta geçmesine rağmen Haliç'in sularının daha da siyaha bürünmesi vatandaşları isyan ettirdi.