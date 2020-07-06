İstanbul Kadıköy'de bulunan bir tuhafiye dükkanında yangın çıktı! İşyeri sahibi bahçe hortumuyla yangını söndürmeye çalıştı

06.07.2020 15:53

Kadıköy'de 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan tuhafiye dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Yangın saat 09.00 sıralarında Kadıköy Erenköy Mahallesi Çelik Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan kapalı tuhafiye dükkanında çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti.