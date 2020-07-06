İstanbul'da içler acısı görüntü: İBB’nin "3 hafta içerisinde düzelecek" dediği Haliç, daha da siyaha büründü
Son dakika haberi... İstanbul'dan yeni gelen görüntüler, adeta iç sızlatır nitelikte. Mavi sularının siyaha bürünmüş hali daha önce görüntülenerek bir anda Türkiye'nin gündemine gelen Haliç, günler sonra yeniden görüntülendi. Yeni çekilen görüntülerde Haliç'in mavi sularının daha da siyaha büründüğü görüldü. İBB yetkilileri ise durumun yağmur sularından ve 'alg'lerden oluştuğunu iddia ederek 3 hafta içerisinde normale döneceğini belirtmişti. Aradan 3 hafta geçmesine rağmen Haliç'in sularının daha da siyaha bürünmesi vatandaşları isyan ettirdi.
Yer yer çöplerin olması ise "bu kadarına da pes" dedirtti. Temizlenerek mavi sularına kavuşan Haliç'in yeniden eski günlerine doğru gittiğini ifade eden vatandaşlar, kokudan dolayı oturdukları evde rahatsız olduklarını söylediler. Yeterli temizlik çalışmalarının yapılmadığını ifade eden vatandaşlar, yetkililerden durumu düzeltmelerini istediler.