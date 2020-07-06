Haberler Galeri Güncel İstanbul'da içler acısı görüntü: İBB’nin "3 hafta içerisinde düzelecek" dediği Haliç, daha da siyaha büründü

İstanbul'da içler acısı görüntü: İBB’nin "3 hafta içerisinde düzelecek" dediği Haliç, daha da siyaha büründü

Son dakika haberi... İstanbul'dan yeni gelen görüntüler, adeta iç sızlatır nitelikte. Mavi sularının siyaha bürünmüş hali daha önce görüntülenerek bir anda Türkiye'nin gündemine gelen Haliç, günler sonra yeniden görüntülendi. Yeni çekilen görüntülerde Haliç'in mavi sularının daha da siyaha büründüğü görüldü. İBB yetkilileri ise durumun yağmur sularından ve 'alg'lerden oluştuğunu iddia ederek 3 hafta içerisinde normale döneceğini belirtmişti. Aradan 3 hafta geçmesine rağmen Haliç'in sularının daha da siyaha bürünmesi vatandaşları isyan ettirdi.

06.07.2020 10:49 - Son Güncelleme: 06.07.2020 10:57
İstanbul'da içler acısı görüntü: İBB’nin 3 hafta içerisinde düzelecek dediği Haliç, daha da siyaha büründü

İstanbul'un 'Altın Boynuz' olarak adlandırılan Haliç'in mavi sularının siyaha bürünmüş hali 12 Haziran'da havadan görüntülenmişti. Görüntülerin arından bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Haliç'ten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da harekete geçerek numune almıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul'da içler acısı görüntü: İBB’nin 3 hafta içerisinde düzelecek dediği Haliç, daha da siyaha büründü

İBB yetkilileri ise Haliç'in renginin değişmesinin kirlilikten değil yaşanan alg patlamasından olduğunu iddia etmişti. Ayrıca yapılan açıklamada durumun 3 hafta içerisinde düzeleceği ve Haliç'in yeniden mavi sularına kavuşacağı açıklanmıştı.

İstanbul'da içler acısı görüntü: İBB’nin 3 hafta içerisinde düzelecek dediği Haliç, daha da siyaha büründü

Yaşanılan bu gelişmelerin ardından Haliç, günler sonra yeniden havadan görüntülendi. Yeni çekilen görüntülerde Haliç'in sularının daha da siyaha büründüğü görüldü.

İstanbul'da içler acısı görüntü: İBB’nin 3 hafta içerisinde düzelecek dediği Haliç, daha da siyaha büründü

Havadan çekilen görüntülerde Haliç'in sahil kısımlarının büyük bir bölümünün çamura büründüğü drone kamerasına yansıdı.

İstanbul'da içler acısı görüntü: İBB’nin 3 hafta içerisinde düzelecek dediği Haliç, daha da siyaha büründü

Yer yer çöplerin olması ise "bu kadarına da pes" dedirtti. Temizlenerek mavi sularına kavuşan Haliç'in yeniden eski günlerine doğru gittiğini ifade eden vatandaşlar, kokudan dolayı oturdukları evde rahatsız olduklarını söylediler. Yeterli temizlik çalışmalarının yapılmadığını ifade eden vatandaşlar, yetkililerden durumu düzeltmelerini istediler.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Türkiye’yi denizlerde küresel güç haline getirecek! İşte TCG Anadolu'da son durum
Türkiye’yi denizlerde küresel güç haline getirecek! İşte TCG Anadolu'da son durum