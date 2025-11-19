İstanbul’da eşini öldüren şahıs Sakarya’da ölü bulundu

Sokak lezzetleri hangi durumlarda zehir oluyor? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, ölümün nasıl gerçekleştiğine ilişkin detayların soruşturmayla netleşeceği belirtildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Cinayetin ardından kaçan Sedat A.'nın Sakarya'nın Karasu ilçesine gittiği belirlendi. Yeni Mahalle 39. Sokak'taki bir adrese yönelik çalışma başlatan ekipler, Özel Harekat timinin desteğiyle sabah 04.30'da operasyon düzenledi. Eve giren polisler, Sedat A.'yı silahla başından vurulmuş halde ölü olarak buldu.

İstanbul Pendik'te madde bağımlısı olduğu öne sürülen Sedat A. (33), eşi Firdevs A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Olay dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Şüphelinin 19 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.