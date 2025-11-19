PODCAST CANLI YAYIN
İstanbul’da eşini öldüren şahıs Sakarya’da ölü bulundu

Pendik’te karısını bıçaklayarak öldüren Sedat A., Sakarya’nın Karasu ilçesinde polis operasyonunda başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Pendik'te Cinayet: Zanlı Sakarya'ya Kaçtı

İstanbul Pendik'te madde bağımlısı olduğu öne sürülen Sedat A. (33), eşi Firdevs A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Olay dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Şüphelinin 19 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Karasu'da Tespit Edildi, Operasyonda Ölü Bulundu

Cinayetin ardından kaçan Sedat A.'nın Sakarya'nın Karasu ilçesine gittiği belirlendi. Yeni Mahalle 39. Sokak'taki bir adrese yönelik çalışma başlatan ekipler, Özel Harekat timinin desteğiyle sabah 04.30'da operasyon düzenledi. Eve giren polisler, Sedat A.'yı silahla başından vurulmuş halde ölü olarak buldu.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, ölümün nasıl gerçekleştiğine ilişkin detayların soruşturmayla netleşeceği belirtildi.

