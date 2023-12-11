SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023, 12:06 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023, 12:10

İstanbul'da direksiyon başında tehlikeli hareket yapan kadın sürücü kamerada

İstanbul Beylikdüzü’nde araç kullanırken tehlikeli hareketler yapan kadın sürücü cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde önceki gece kadın sürücü trafiği tehlikeye soktu. Araçla trafiğe açık yolda son ses müzikle dolaşan kadın sürücü direksiyonu sağa sola savurdu. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Tehlikeli hareketler yapan sürücüyü araç içindeki bir başka kişi ise cep telefonu kamerası ile kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sürücünün direksiyonu sağa sola savurması ve yanındaki yolcunun sevinmesi görülüyor.

SIRADAKİ VİDEO
Köpeklerin saldırısında yaralanan Tunahan'ın babası konuştu: İnşallah iyiye gidecek
11.12.2023Pazartesi
Bursa’da patenli gencin tehlikeli hareketleri yürekleri ağızlara getirdi
11.12.2023Pazartesi
Eyüpsultan’da restorana pompalı silahla saldırı: 2'si ağır, 5 yaralı
11.12.2023Pazartesi
Güngören’de sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı
11.12.2023Pazartesi
İzmir Bornova'da evlat vahşeti! Annesinin önce kafasına sert bir cisimle vurup sonra bıçakladı
11.12.2023Pazartesi
Bunlar da Var
Güngören’de sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı 04:27
Güngören’de sokak ortasında silahlı çatışma
11.12.2023Pazartesi
Adana’da otomobil park halindeki TIR’a çarptı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı 01:16
Adana'da otomobil park halindeki TIR'a çarptı!
11.12.2023Pazartesi
Ben Bu Cihana Sığmazam 49. bölüm 2.fragmanı yayınlandı! Ben bu işi ya Gardaşov’la yaparım ya da Gardaşov’la yaparım! 00:30
Ben Bu Cihana Sığmazam 49. bölüm 2.fragmanı yayınlandı!
11.12.2023Pazartesi
Dünya katil İsrail’in Gazze’deki soykırımını konuşurken Zara’dan skandal! 03:09
İşte 'soykırımın' modası
11.12.2023Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA