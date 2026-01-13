İstanbul ve Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 12 gözaltı
İstanbul ve Kocaeli'de yapılan operasyonlarda, internette escort siteleri üzerinden buldukları müşterilere Türk ve Yabancı uyruklu kadınları göndererek organize fuhuş yaptırdıkları tespit edilen şebeke üyesi 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle fuhuş yaptırılan 7 kadının da ifadeleri alındı. Şebeke üyesi 11 kişi tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ESCORT SİTELERİ ÜZERİNDEN FUHUŞ AĞI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internette kurdukları escort siteleri üzerinden kadın pazarlayan bir şebekeyi yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından deşifre etti. Şüphelilerin, anlaşma sağlanan müşterilerin otel ve evlerine Türk ve yabancı uyruklu kadınları gönderdikleri belirlendi.
18 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ahlak Büro Amirliği ekipleri İstanbul'un 10 ilçesi ile Kocaeli'nin Darıca ilçesinde toplam 18 adrese baskın düzenledi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı, fuhuş yaptırıldığı belirlenen 7 kadın ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Aramalarda 14 cep telefonu ve 1 bilgisayar ele geçirildi.
11 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu 2 kadın ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.