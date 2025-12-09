PODCAST CANLI YAYIN
İstanbul TEM Otoyolu'nda sıkışmalı zincirleme kaza: 4 yaralı

Avrupa Otoyolu (TEM) İstanbul Silivri mevkiinde kamyonet ve iki tırın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

SİLİVRİ'DE ZİNCİRLEME KAZA!

Akşam saatlerinde Avrupa Otoyolu'nda, Silivri Büyükçavuşlu–Beyciler mevkiinde Bekir K. yönetimindeki kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle Hasım A.'nın kullandığı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki tır da başka bir tıra vurdu.

SIKIŞAN YOLCULARI İTFAİYE KURTARDI

Üç araçlı zincirleme kazada kamyonette sıkışan Necati K. ve yabancı uyruklu Sherzod R., Çorlu İtfaiyesi kaza kırım ekibinin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı. Tır ve kamyonet şoförleri ise kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

ÇEVRE İLÇELERDEN AMBULANSLAR SEVK EDİLDİ

Çerkezköy, Silivri ve Ergene'den gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları Çerkezköy'deki hastanelere kaldırdı.

OTOBANDA TRAFİK 1 SAAT AKSADI

Edirne–İstanbul yönünde trafik yaklaşık 1 saat boyunca aksadı. Silivri Otoyol Jandarma ekiplerinin çalışması sonrası yol yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

