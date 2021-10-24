İstanbul Sarıyer Mühendis Şevket Sokağı'nı akrepler ve fareler bastı! CHP'li Sarıyer Belediyesi ve İBB müdahale etmiyor

İstanbul Sarıyer Kocataş Mahallesi Mühendis Şevket Sokağı'nı akrep ve fareler bastı. Evlerin duvarında ve bahçelerde bulunan fareler vatandaşlara korku dolu anlar yaşatıyor. Mahalle sakinlerinden stajyer avukat Nurcihan Güzel, “Akrepler evin içerisinde, bahçede sürekli olarak yuva yapıyorlar. Belediye ile görüştük. Gerek belediyenin haber kanallarını, gerek 153’ü aradık, gerekse belediye başkanının kendisine bizzat yazdık. Buna rağmen hiçbir şekilde dönüş alamadık. Belediyenin akrebe karşı herhangi bir ilaçlama yapabilmesinin söz konusu olmadığını söylediler” dedi.