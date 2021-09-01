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İstanbul Küçükçekmece’de ilginç anlar! Çocuğun beline ip bağlayıp gezdirdi

İstanbul Küçükçekmece’de ilginç anlar! Çocuğun beline ip bağlayıp gezdirdi
01.09.2021 16:30 - Son Güncelleme: 01.09.2021 16:31
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İstanbul Küçükçekmece'de bir kadın yanındaki çocuğu beline ip bağlayarak gezdirdi. Sosyal medyada yayılan görüntü büyük tepki çekerken, görüntüyü çeken kişi "Videoyu ben çektim, sosyal medyaya attım. Ortalık karıştı. Yanlış anlaşılmalar olmuş." dedi.


Küçükçekmece'de bir kadın çocuğu belinden iple bağlayıp, gezdirdi. Görüntüler sosyal medyada tepkiye neden olurken, videoyu çeken Talha Çetin, "İnsanlar boğazından bağlanmış diye yanlış anladı. Sormadım neden böyle yaptığını. Sosyal medyaya attım, ortalık karıştı. Yanlış anlaşılmalar olmuş." dedi.

Küçükçekmece, Cumhuriyet Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir kadın, çocuğu belinden iple bağlayıp, gezdirdi. Talha Çetin, isimli kişi bu anları telefonunun kamerasıyla kayda aldı. Çetin, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

"İNSANLAR BOĞAZINA BAĞLANMIŞ DİYE YANLIŞ ANLADI"
Görüntüyü çeken ve paylaşan Talha Çetin, "Sabah bir kadın gördüm. Herhalde kaçmasın diye böyle bir şey yaptı. Anneannesi galiba. Ben de videoya çektim. İnsanlar boğazından bağlanmış diye yanlış anladı. Sormadım neden böyle yaptığını. Videoyu ben çektim, sosyal medyaya attım. Ortalık karıştı. Yanlış anlaşılmalar olmuş." dedi.

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