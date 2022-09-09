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İstanbul Güngören’de bir kişi aracında ölü bulundu

İstanbul Güngören’de bir kişi aracında ölü bulundu
09.09.2022 10:45

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İstanbul Güngören'de sabah saatlerinde bir kişi aracında kafasında vurulmuş şekilde ölü bulundu. Olay, Güngören Tozkoparan mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. İş eğitmek için evinden çıkan Fatih Cihangir isimli şahıs sokakta bir araç içerisinde bir kişinin kanlar içinde olduğunu gördü. Cihangir durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri araç ve şahsı üzerinde yaptığı inceleme de ölen kişinin Zülfü Kaya olduğunu belirledi. Kaya’nın yanında bir silah bulan polis ekipleri olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışma başlattı. Sabah işe gitmek için evden çıktığı sırada olayı gördüğünü belirten Fatih Cihangir “Sabah işe gitmek için evden çıktım hemen kapının önünde gördüm görür görmez de polise haber verdim. Gece hiçbir şey duymadık sabah çıkınca gördüm. Şahsı ve aracını daha önce buralar da hiç görmemiştim” diye konuştu.

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