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Çiftlikte dehşet kamerada: 2 köpeği av tüfeğiyle telef ettiler, 2 köpeği de zehirlediler

Çiftlikte dehşet kamerada: 2 köpeği av tüfeğiyle telef ettiler, 2 köpeği de zehirlediler
09.09.2022 10:36

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Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 5 kişi oldukları değerlendirilen ve içlerinde kar maskeli bir şahsında olduğu şüpheliler, girdikleri çiftlikte 2 köpeği av tüfeğiyle vurarak öldürdü, 2 köpeği de zehirledi. İzmir’de yaşayan ve olaydan habersiz bir şekilde 2 gün sonra çiftliğine giden Veteriner Hekim Yekta Ünsal (63), “Elimde büyüyen köpeklerimin bu şekilde can vermesi beni çok üzdü. Böyle bir durumda benim de can güvenliğim bulunmamakta. Saldırganların biran önce bulunup adalete teslim edilmesini istiyorum” dedi. Olay, 31 Ağustos saat 17.20 sıralarında Burhaniye ilçesi Avunduk Mahallesi’nde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, İzmir’de yaşayan Veteriner Hekim Yekta Ünsal (63), 2 Eylül tarihinde yaşanılanlardan habersiz bir şekilde çiftliğine gitti. Kiraz ve ceviz ağaçlarının bulunduğu çiftlikte anne-baba ve 2 yavru köpeğe baktığını söyleyen Ünsal, “Ben çiftliğe genellikle cuma günü saat 3 gibi gidiyorum. Çiftliğe giderken yanımda mutlaka ödül maması götürürüm çünkü hayvanlar orda 5 gün yalnız kalıyor ve ödül mamasını görünce de seviniyor. Beni görünce koşarak gelen köpeklerimi göremeyince seslendim hayvanlara ama yine de gelen olmadı. Bir süre köpeklerimi aradıktan sonra baba ve yavrunun bir tanesi geldi. İkisinin de ağızları köpürmüş, dengesizlerdi ve gözleri de büyümüştü. Bunun üzerine hemen evden tuz alıp hayvanları kusturdum. Sonra sistemlerini takviye edici ilaçları kullandım. Her ikisine de serum yaptım ve yaklaşık 1 saat sonra kendilerine geldiler” dedi.

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