Haberler Yaşam Videoları İstanbul Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı sonucunda 1 kişi yaralandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı sonucunda 1 kişi yaralandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı sonucunda 1 kişi yaralandı
06.12.2022 09:04 - Son Güncelleme: 06.12.2022 09:05

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 03:06
Araç bayisinde korkutan...
Yaşam 01:02
Kalbi duran öğrenci ambulans...
Yaşam 03:33
24 yaşındaki Tülay önce...
Yaşam 00:32
Öğrenci servisi kız kardeşlere...
Yaşam 02:13
Eşini çocuğunun gözü önünde...
Yaşam 01:32
Zehir tacirlerine geçit yok!
Yaşam 05:31
İstanbul'da feci kaza! Tramvay...
Yaşam 01:27
Özge Ulusoy'un babası emekli...
Yaşam 02:51
Karabük'te minibüs ile halk...
Yaşam 01:03
Van’da 5 organizatör...
Yaşam 04:42
Hastanede çıkan yangın...
Yaşam 07:14
15 yaşında öldürülen kız...

Gaziosmanpaşa'da bir kişi otomobille geldiği sokakta araçtan indiği esnada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay Gaziosmanpaşa, Yeni Mahallede akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, henüz ismi öğrenilemeyen kişiye otomobilden indiği esnada silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu saldırıya uğrayan kişi yaralanırken, olayı gerçekleştiren şüpheli de hızla olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerinde detaylı inceleme yaparak çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anı ve ardından çevredekilerin yardıma koşmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA