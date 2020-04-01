İstanbul Fatih'te kapalı olması gereken iş yerine kumar operasyonu! Suçüstü yakalandılar 01.04.2020 16:55

Son dakika haberi... Fatih'te koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerinde kumar oynayan kişilere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 15 bilgisayar, 104 iskambil kağıdı ve oyun pulları ile 500 TL ele geçirilirken, iş yeri sahibine de idari ve adli işlem uygulandı.