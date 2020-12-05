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İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı | 5 Aralık 2020

İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı | 5 Aralık 2020
05.12.2020 11:04
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Son dakika haberine göre, İstanbul Boğazı'nda, sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle gemi geçişlerinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi. Yoğun pus-sis nedeniyle görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğü belirtildi.


İstanbul Boğazı'nda, sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle gemi geçişlerinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda etkili olan yoğun pus-sis nedeniyle görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğü belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle gemi geçişlerinin saat 08.20'den itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedildi.

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