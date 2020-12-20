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İstanbul Bayrampaşa'da gece yarısı korkunç olay! Yanarak can verdi

İstanbul Bayrampaşa'da gece yarısı korkunç olay! Yanarak can verdi
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İstanbul Bayrampaşa'da 3 katlı bir bina biranda alevlere teslim oldu. Alevlerin binayı kısa sürede sarmasının ardından itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale ettiler. Yangını söndürme esnasında 38 yaşındaki bir kişinin cansız bedeni buldu.


İstanbul Bayrampaşa'da 3 katlı bir bina biranda alevlere teslim oldu. Alevlerin binayı kısa sürede sarmasının ardından itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale ettiler. Yangını söndürme esnasında 38 yaşındaki bir kişinin cansız bedeni buldu.

ELEKTRİKLİ SOBA PATLADI


Yangın, Orta Mahalle Kale Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katında saat 01:00 sıralarında çıktı. İddiaya göre iki kişinin kaldığı evde bulunan elektrikli soba bir anda patladı.

Patlamanın ardından 38 yaşındaki Salih Demir'in kaldığı odadan alevler yükseldi.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

38 YAŞINDAKİ SALİH DEMİR'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İtfaiye ekiplerinin evde yaptığı aramalarda 38 yaşındaki Salih Demir'in cansız bedenine ulaşıldı.

Evde kalan diğer vatandaşın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

BİNA SAKİNİ YAŞANANLARI ANLATTI


Yangın çıkan binanın ikinci katında oturan Mehmet Halim Şahin, yangın sırasında yaşananları anlattı. Yangının çıkış nedeninin elektrik sobası olduğunu ifade eden Şahin, "Aşağıdaki patlama sesiyle ben aşağıya indim. Ben indiğimde oda yanıyordu.

Kapısını kırdım fakat içeriye giremedim. Diğer odada başka bir arkadaş vardı. Ali diye bir arkadaş. Onu dışarıya çıkardık. Geri kalan binayı boşalttık. Ama odadakini çıkaramadık.

Salih Demir, odada iki kişi vardı. Yangının çıkış nedeni elektrik sobası olabilir. Patlama sesi geldi. Elektrik sobası olabilir" dedi.

YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI


38 yaşındaki Salih Demir'in hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatılırken, talihsiz adamın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri de binada inceleme yaptı.

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