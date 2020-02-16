Bahçelievler'de devriye görevi yapan 3 bekçi, şüphelenerek kimlik sordukları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 3 bekçi yaralanırken, şüpheli silahla vurularak yakalandı. Yapılan soruşturmada, şüphelinin tehdit, hakaret, evden hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından poliste suç kaydının olduğu tespit edildi.
İstanbul Bahçelievler'de bekçilere bıçaklı saldırı! Şüpheli vurularak yakalandı16.02.2020 00:13
- İstanbul Bahçelievler'de bekçilere bıçaklı saldırı! Şüpheli vurularak yakalandı
- Sınırda düzensiz göçmen faciası: 3 ölü, 24 yaralı
- Kayseri'de feci kaza! Otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
- Kartepe hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı! Araç kuyruğunun sonu görünmüyor
- Emlak ofisine Kobra zehri baskını! Piyasa değeri 3,5 milyon lira
- Mersinli Cihangir kimdir? 'Ankara beni bulsun' videosuyla ünlemişti, sonunda bulundu! İşte hayat hikayesi
- Düzce'de akılalmaz olay! Drift yaptığı görüntüleri yanlışlıkla polise gönderdi 6 bin 141 TL ceza yedi
- Gribin sonu kanser! Uzmanlar uyardı... Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?
- Pegasus uçağı kazasında son dakika gelişmesi! Pilotun ifadesi alınıyor
- Kartepe hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı! Araç kuyruğunun sonu görünmüyor
- Futbol maçında duygusal görüntüler! Polis, görme engelli sporsevere maçı anlattı
- Esenyurt'ta sanayi sitesinde yangın
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.