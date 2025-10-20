Isparta’da feci kaza kamerada! 8 aylık bebek camdan kurtarıldı

KAZA GECE YARISI YAŞANDI

Kaza, gece saat 01.45 sıralarında Yalvaç ilçesi Çarşı Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ç. (29) yönetimindeki 06 FG 7546 plakalı Wolkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkararak park halindeki 32 AFA 533 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yattı.

BABA BAGAJDAN, BEBEK CAMDAN ÇIKARILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Yan yatan otomobilde bulunan 8 aylık Z.Ç. adlı bebek, çevredeki vatandaşlar tarafından camdan çıkarıldı. Hafif yaralanan baba T.Ç. ise aracın bagaj kısmından çıkarıldı. Vatandaşlar, baba ve bebeği kendi araçlarıyla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürdü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan korku dolu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, otomobilin sokak üzerinde hızla ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybedip park halindeki araca çarptığı, ardından yan yatarak durduğu görüldü. Çevredekilerin panikle yardıma koştuğu anlar da kayıtlara geçti.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hastanede tedavi altına alınan baba ve 8 aylık kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.