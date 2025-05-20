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İnegöl’de feci kaza: 7 yaşındaki çocuk traktörün altında kaldı
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İnegöl’de feci kaza: 7 yaşındaki çocuk traktörün altında kaldı

Giriş Tarihi: 20.05.2025 20:42:56

Bursa’nın İnegöl ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan 7 yaşındaki Nur ağır yaralandı. Küçük çocuğun sağlık durumu ciddiyetini korurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Paşaören Mahallesi'nde, saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada, Mehmet B. (38) yönetimindeki 16 BBC plakalı traktör, geri manevra yaptığı sırada tarlada gezinen 7 yaşındaki kızı Nur'u fark etmeyerek üzerinden geçti. Başının üzerinden traktör lastiğinin geçtiği küçük çocuk ağır yaralandı. Kazanın ardından baba büyük bir şok yaşarken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nur, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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