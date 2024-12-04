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İnegöl'de asit taşıyan tanker devrildi: 1 ölü
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İnegöl'de asit taşıyan tanker devrildi: 1 ölü

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 20:04 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2024 20:03

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mono etilen glikol asit taşıyan bir tanker kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sırasında sürücü Kıyasettin Kara (56) hayatını kaybetti. Olay, saat 17.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Mezit boğazında meydana geldi. Karşı şeride geçen tanker bariyerlere çarptı ve devrildi. Solunduğunda tehlike oluşturabilecek asit nedeniyle olay yerinde ekipler dikkatli bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Tankerden sızan asidin Mezit Deresi’ne karışması üzerine çevredeki kırsal mahalleler uyarıldı. Sürücünün cenazesi savcılık incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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