İlkokul bahçesinde panik! Başıboş köpek korku dolu anlar yaşattı

Çorum’da bir ilkokulun bahçesine giren başıboş köpek, teneffüste oynayan öğrencileri korkuttu. Öğretmenler köpeği uzaklaştırırken, yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

TENEFFÜSTE KÖPEK PANİĞİ
Çorum'un Üçtutlar Mahallesi'nde bulunan Kocatepe İlkokulu'nda öğrenciler teneffüs sırasında korku dolu anlar yaşadı. Okul bahçesine giren başıboş köpek, oynayan çocukların üzerine doğru koşunca ortalık bir anda karıştı.

ÖĞRETMENLER DEVREYE GİRDİ
Köpeği gören öğrencilerden bazıları çığlık atarak okul binasına koştu, bazıları ise ne yapacağını bilemeden panik yaşadı. O sırada bahçede bulunan öğretmenler, çocukları güvenli bölgeye alarak köpeği okul dışına çıkardı.

KORKU ANLARI KAMERADA
Olay, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, köpeğin çocuklara doğru koştuğu ve öğrencilerin panikle kaçıştığı anlar yer aldı.
Yetkililerin, okul çevresinde benzer olayların yaşanmaması için önlem alacağı öğrenildi.

