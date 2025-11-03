İlkokul bahçesinde panik! Başıboş köpek korku dolu anlar yaşattı

TENEFFÜSTE KÖPEK PANİĞİ

Çorum'un Üçtutlar Mahallesi'nde bulunan Kocatepe İlkokulu'nda öğrenciler teneffüs sırasında korku dolu anlar yaşadı. Okul bahçesine giren başıboş köpek, oynayan çocukların üzerine doğru koşunca ortalık bir anda karıştı.

ÖĞRETMENLER DEVREYE GİRDİ

Köpeği gören öğrencilerden bazıları çığlık atarak okul binasına koştu, bazıları ise ne yapacağını bilemeden panik yaşadı. O sırada bahçede bulunan öğretmenler, çocukları güvenli bölgeye alarak köpeği okul dışına çıkardı.

KORKU ANLARI KAMERADA

Olay, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, köpeğin çocuklara doğru koştuğu ve öğrencilerin panikle kaçıştığı anlar yer aldı.

Yetkililerin, okul çevresinde benzer olayların yaşanmaması için önlem alacağı öğrenildi.