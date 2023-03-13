"İlk Evim" projesinde İstanbul'daki konut kuralarına 16 Mart'ta başlanacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde, konut ve arsalar için 7 Kasım 2022'de Ardahan ve Şırnak'la başlayan kura çekimleri, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenmişti.



Ara verilen kura çekimlerine İstanbul ile devam edilecek.



İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri için 16 Mart-19 Nisan tarihlerinde noter huzurunda çekilecek.



Tuzla'daki 20 bin 920 hak sahibi için 16 Mart'ta, Çatalca'daki 540 ve Selimpaşa'daki 200 hak sahibi için 30 Mart'ta, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerindeki 28 bin 340 hak sahibi için ise 1-19 Nisan tarihlerinde kura çekimi yapılacak.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk Evim'de İstanbul zamanı. 50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz. 250 bin sosyal konut projesi kura çekimleri, 81 ilde 3,5 ayda tamamlanarak İstanbul ile son bulacak." ifadelerine yer verdi.