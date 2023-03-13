Haberler Yaşam Videoları "İlk Evim" projesinde İstanbul'daki konut kuralarına 16 Mart'ta başlanacak

"İlk Evim" projesinde İstanbul'daki konut kuralarına 16 Mart'ta başlanacak

"İlk Evim" projesinde İstanbul'daki konut kuralarına 16 Mart'ta başlanacak
13.03.2023 13:55 - Son Güncelleme: 13.03.2023 13:58

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:08
Trabzon Of'ta çıkan orman...
Yaşam 01:58
89 kişinin öldüğü iş...
Yaşam 02:10
Tonlarca ağırlıktaki kayanın...
Yaşam 02:55
Kontrolden çıkan otomobil önce...
Yaşam 02:10
Alevi Kanaat Önderi Nasreddin...
Yaşam 01:42
Scooter ile motosiklet...
Yaşam 02:21
8'inci kattan düştü ölmedi...
Yaşam 02:21
8'inci kattan düştü ölmedi,...
Yaşam 02:57
Önce sopayla saldırdı, sonra...
Yaşam 01:51
Depremden korktuğu için...
Yaşam 01:04
Evinde yattığı sırada ağzından...
Yaşam 04:26
Aksaray'da ilginç olay!...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen "İlk Evim" projesinde kura çekimleri, İstanbul için 16 Mart-19 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Yaşam Videoları

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde, konut ve arsalar için 7 Kasım 2022'de Ardahan ve Şırnak'la başlayan kura çekimleri, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenmişti.


Ara verilen kura çekimlerine İstanbul ile devam edilecek.


İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri için 16 Mart-19 Nisan tarihlerinde noter huzurunda çekilecek.


Tuzla'daki 20 bin 920 hak sahibi için 16 Mart'ta, Çatalca'daki 540 ve Selimpaşa'daki 200 hak sahibi için 30 Mart'ta, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerindeki 28 bin 340 hak sahibi için ise 1-19 Nisan tarihlerinde kura çekimi yapılacak.


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk Evim'de İstanbul zamanı. 50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz. 250 bin sosyal konut projesi kura çekimleri, 81 ilde 3,5 ayda tamamlanarak İstanbul ile son bulacak." ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA