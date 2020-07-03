İkranur'un gözü yaşlı baba Serdar Tirsi konuştu: Kızımı susturdular

03.07.2020 09:31

Kayıp İkranur ölü bulundu. Gözü yaşlı baba Serdar Tirsi, kızı İkranur'un cinayete kurban gittiğini iddia etti: Bence kızım bir yanlışı gördü. Konuşacağı için katledildi... Öte yandan Eskişehir'de Yusuf, Van'da ise Melek'in de cansız bedenine ulaşıldı.