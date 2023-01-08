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Iğdır’da bir markette ısınmak için kullanılan tüp birden alev aldı, market sahibi alev alan tüpü yola attı

Iğdır’da bir markette ısınmak için kullanılan tüp birden alev aldı, market sahibi alev alan tüpü yola attı
08.01.2023 20:27 - Son Güncelleme: 08.01.2023 20:28

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Olay, akşam saatlerinde Merkez Topçular Mahallesi Evrenpaşa Caddesinde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan bir markette ısınmak amacıyla tüplü soba kullanılıyordu. Market sahibi her günkü gibi piknik tüpü başında bulunan ateşleyici yakar yakmaz tüp birden alev aldı. Tedirgin olan market sahibi tüpü alarak yolun ortasına attı. Yol ortasında yanmaya başlayan tüpü gören sürücüler araçlarını durdurarak olay yerinden uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın söndürücü ile yanan tüpe müdahale etti. Söndürülen tüp ekipler tarafından yoldan kaldırılırken kısa süreliğine duran trafik yeniden normale döndü. Tüpün yola atılmasından sonra tüpün patlamaması ve o esnada yoldan araçların geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi.

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