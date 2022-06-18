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İETT otobüsünün karıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İETT otobüsünün karıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
18.06.2022 15:32 - Son Güncelleme: 18.06.2022 15:38

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberi! İstanbul'da İETT kazaları devam ediyor. Eyüpsultan ilçesinde gece yarısı bir İETT otobüsü kaza yaptı. 17 araca çarpan otobüs dehşet saçtı. Kazanın ardından vatandaşlar otobüsün yanına geldiğinde, çalışır vaziyetteki otobüsün şoförünün olay yerinden kaçtığını gördü. Öte yandan İETT'den yapılan açıklamada, "Dün gece saatlerinde park halindeki Özel Halk Otobüsü aracının kimliği belirsiz kişilerce çalındığı, aracın park halindeki çok sayıda sivil araca çarptıktan sonra terk edildiği tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

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