Son dakika haberi! İstanbul'da İETT kazaları devam ediyor. Eyüpsultan ilçesinde gece yarısı bir İETT otobüsü kaza yaptı. 17 araca çarpan otobüs dehşet saçtı. Kazanın ardından vatandaşlar otobüsün yanına geldiğinde, çalışır vaziyetteki otobüsün şoförünün olay yerinden kaçtığını gördü. Öte yandan İETT'den yapılan açıklamada, "Dün gece saatlerinde park halindeki Özel Halk Otobüsü aracının kimliği belirsiz kişilerce çalındığı, aracın park halindeki çok sayıda sivil araca çarptıktan sonra terk edildiği tespit edildi." ifadelerine yer verildi.