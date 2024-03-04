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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 04 Mart 2024, 22:05 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2024, 22:11

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Çanakkale merkezli depreme ilişkin açıklama: An itibariyle olumsuz bir durum yok

Marmara Bölgesi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve Bursa'dan da hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin açıklama yaptı. Olumsuz bir durum olmadığını belirten Bakan Yerlikaya, "Çanakkale Yenice'de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." İfadelerini kullandı.

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