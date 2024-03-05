Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi'nde ikamet eden A.Y., sevgilisinden hamile kaldı ve durumu ailesinden gizledi. A.Y., 1 Mart tarihinde ise gece saatlerinde dünyaya getirdiği bebeğini bulunduğu birinci kattan aşağı attı. Bahçede bebeği fark eden bina sakini durumu polise haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, A.Y. isimli kadını ve sevgilisi olduğu belirlenen D.Ç. isimli şahsı dün yakalayarak gözaltına aldı.

ANNE TUTUKLANDI, SEVGİLİSİ SERBEST BIRAKILDI

Yakalanan şahıslar, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan bugün adliyeye getirildi. Savcılık ifadesinin ardından anne A.Y. tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. A.Y.'nin annesi, babası, kardeşi ve sevgilisi D.Ç. ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliği, anne A.Y.'nin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmasına hükmetti. A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BEBEĞİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Düşme sonucu yaralanan yeni doğan bebeğin ise tedavi amaçlı kaldırıldığı hastanede hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.