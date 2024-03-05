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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 05 Mart 2024, 20:57 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2024, 20:57

Pendik'te kan donduran olay! Yeni doğurduğu bebeği camdan atan cani anne hakkında karar verildi

Pendik'te hamileliğini ailesinden saklayıp tek başına doğum yaptıktan sonra bebeğini birinci kattan aşağı atan anne A.Y., annesi, babası, kardeşi ve sevgilisi D.Ç., gözaltına alınmalarının ardından bugün adliyeye getirildi. Şüphelilerden A.Y.'nin annesi, babası, kardeşi ve sevgilisi savcılıktan serbest kalırken A.Y. tutuklama talebiyle Hakimliğe sevk edildi. Şüpheli kadın Hakimlikçe "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi'nde ikamet eden A.Y., sevgilisinden hamile kaldı ve durumu ailesinden gizledi. A.Y., 1 Mart tarihinde ise gece saatlerinde dünyaya getirdiği bebeğini bulunduğu birinci kattan aşağı attı. Bahçede bebeği fark eden bina sakini durumu polise haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, A.Y. isimli kadını ve sevgilisi olduğu belirlenen D.Ç. isimli şahsı dün yakalayarak gözaltına aldı.

ANNE TUTUKLANDI, SEVGİLİSİ SERBEST BIRAKILDI

Yakalanan şahıslar, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan bugün adliyeye getirildi. Savcılık ifadesinin ardından anne A.Y. tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. A.Y.'nin annesi, babası, kardeşi ve sevgilisi D.Ç. ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliği, anne A.Y.'nin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmasına hükmetti. A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BEBEĞİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Düşme sonucu yaralanan yeni doğan bebeğin ise tedavi amaçlı kaldırıldığı hastanede hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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