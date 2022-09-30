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Husumetlisi tarafından gözünden vuruldu! Şahsın yaralandığı anlar kamerada

Husumetlisi tarafından gözünden vuruldu! Şahsın yaralandığı anlar kamerada
30.09.2022 21:46

OTOMATİK OYNAT

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Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen olayda 2 kişi silahla yaralandı.

Yaşam Videoları

Olay saat 19.10 sıralarında şehrin en işlek caddelerinden olan Uzunsokak caddesinin girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gökhan K. cadde üzerinde yaşanan tartışmanın ardından karşılaştığı Uğur Ç.'nin ayağına bir el ateş etti. Söz konusu şahıs olayda yaralanırken, yerden seken kurşun o sırada yolda yürümekte olan olayla bir ilgisi olmayan Onur Mert isimli şahsın gözüne isabet etti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, olayda iki kişi yaralandı.

Yaralı 2 kişiden gözüne kurşun sekerek yaralanan Onur Mert KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde, ayağından vurulan Uğur Ç. ise Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Olayı gerçekleştiren Gökhan K. ise koşarak olay yerinden uzaklaşırken, yakalanması için Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

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