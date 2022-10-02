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TEM Otoyolu'nda köprüden uçtu! Ümraniye'de korkunç kaza

TEM Otoyolu'nda köprüden uçtu! Ümraniye'de korkunç kaza
02.10.2022 08:21 - Son Güncelleme: 02.10.2022 08:21

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Son dakika haberine göre Ümraniye TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, köprüden aşağı uçtu. Ters dönen araçta bulunan sürücü hayatını kaybederken, yanındaki 1 kişi ise yaralandı.

Yaşam Videoları

Ümraniye'de, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle köprüden aşağı uçtu. Sürücü hayatını kaybederken, otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.



Kaza, saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Ümraniye mevkisi Kadıköy istikametinde meydana geldi. Sercan Kesim(29) idaresindeki 41 AJF 464 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerleri aşarak yaklaşık 4 metrelik köprüden Baran Caddesi'ne uçtu. Kazada otomobil içerisinde bulunan Serdar Kesim ve İrem Münhat(23) bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL ALEV ALDI
Caddeye uçarak ters dönen otomobil bir anda yanmaya başladı. Kazayı gören çevredekiler İrem Münhat'ı sıkıştığı yerden kurtardı. Yanan otomobil olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürüldü. Ekipler, otomobilin içerisinde bulunan Serdar Kesim'i kurtarmak için çalışma yaptı. Otomobilden güçlükle çıkarılan sürücü Sercan Kesim'in, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı İrem Münhat, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Serdar Kesim'in cansız bedeni ise morga götürüldü. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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